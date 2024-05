Publicado hace 1 hora por Delay a eldiario.es

Rápida resolución de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción sobre un caso en el que el Ayuntamiento de Madrid ocultó información a los concejales de la oposición. El organismo asegura que no puede pronunciarse por “no tener competencia” acerca de la entrega de un expediente con gran número de hojas en negro y multitud de datos deliberadamente tachados que fue entregado a un edil del PSOE el pasado mes de abril. No procede pronunciamiento alguno por parte de esta oficina, que no es un órgano jurisdiccional”, explica la resolución