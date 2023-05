Almeida gasta casi 30 millones de fondos europeos en barrios del centro y 86.000 euros en Vallecas

Publicado hace 57 minutos por reithor a elsaltodiario.com

Pese a la campaña que orquestaron desde el Partido Popular con el relato de que los Fondos Next Generation EU (NGEU) no estaban llegando a ningún lado e incluso que se estaban repartiendo a dedo beneficiando a las autonomías socialistas, los gobiernos autonómicos y locales han podido acceder a dichos fondos para acometer inversiones. Pero una vez llega el dinero a los consistorios, queda en manos de los gobiernos municipales cómo se ejecutan y ahí no todos los ayuntamientos obran igual.