El alcalde de la capital ha emitido un comunicado este miércoles y argumenta que ha tomado la decisión ahora y no antes porque no se había planteado. PSOE y Más Madrid critican la medida. Este miércoles, el regidor madrileño ha emitido un decreto por sorpresa. Desde ahora, la comisión para la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de Madrid, que se reúne una vez a la semana, no contará con los partidos políticos de la oposición, donde ejercían sus puntos de vista con voz, pero sin voto.