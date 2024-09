Publicado hace 1 hora por candonga1 a vilaweb.cat

"Yo no intervengo en la línea editorial del festival, y por suerte", ha proseguido entonces Aliot. Y ha añadido: “El director tiene libertad total, pero yo, como ciudadano, también lo tengo. Me niego a entregar un premio a un fotógrafo que describe a Hamás como 'la resistencia palestina' en sus redes sociales. Habría preferido dar un premio a un fotógrafo completamente independiente , aunque las fotografías fueran las mismas: no culpo la obra, y entiendo el horror de la guerra.”