Al reconocido médico palestino-britano Ghassan Abu Sittah le vetaron entrar en Alemania hoy, donde debe hablar en una conferencia pro-Palestina en Berlín sobre desafíos de los médicos en Gaza. Confirmó que "no lo dejaron entrar y no puede hacer declaraciones hasta la noche". Fue nombrado hace poco Rector de la Universidad de Glasgow. Ahora está retenido en un aeropuerto de Berlín. "Me ha impedido por la fuerza entrar al país silenciando a un testigo de genocidio antes de que la CIJ se sume a la complicidad de Alemania en la masacre en curso.