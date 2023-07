La alcaldesa del PP de Chiva se pone un mínimo de 2.500 euros al mes como complemento, que podrá crecer: “Cada vez que venga voy a cobrarlo”

Publicado hace 5 minutos por candonga1 a eldiario.es

“Yo en ningún momento he dicho en la campaña que estaba aquí solamente por el pueblo, creo que como bien has indicado todos trabajamos para ganar dinero, eso está más claro que el agua. Y creo que lo más digno que tiene una persona es cobrar por trabajar. Lo que no sería digno es cobrar por no trabajar y mi compromiso es hacer el máximo de asistencias, pero lo que sí que tengo claro es que cada vez que venga, cada vez que asista, voy a cobrarlo. Mi sueldo, lo que yo voy a cobrar sin que se aplique ninguna retención, va a ser de 2.500 euros”.