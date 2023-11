Publicado hace 1 hora por hellbender a elnortedecastilla.es

«No estoy de acuerdo con la amnistía. No me he pronunciado para no influir en los militantes por mi posición de secretaria general. Los nacionalismos siempre me han parecido lo más alejado al socialismo. La igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas», escribió la regidora palentina.