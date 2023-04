El alcalde de Mazón en La Nucía (Bernabé Cano, PP), denunciado por agredir a un menor y decirle "te voy a enterrar en un bancal"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elplural.com

El padre de un menor de 17 años ha denunciado ante la Policía Nacional de Benidorm al alcalde del PP en La Nucía, Bernabé Cano, por agredir a su hijo con “una colleja y un golpe en la cara”, y amenazarlo con frases como “por respeto a los policías que hay no os pego una paliza y os entierro en un bancal, me he quedado con vuestras caras”. A Mazón, candidato popular a la Generalitat, se le acumulan los problemas con los candidatos...