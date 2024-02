Publicado hace 28 minutos por Delay a elplural.com

“Yo no tengo ningún problema en que si se detecta que mi consejería cometió algún fallo, asumir las responsabilidades, y después explicar las razones por las que se tomó una decisión. Lo que me diferencia de Ayuso es que asumo mi responsabilidad (…) Lo del Gobierno de la Comunidad de Madrid me parece absolutamente lamentable, pero tampoco me extraña, porque ha sido el camino que tomó desde el primer día el Ejecutivo de Ayuso”.