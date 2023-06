Alberto Garzón no repetirá como candidato en las elecciones del 23J

Publicado hace 49 minutos por Javier_Lothbrok a eldiario.es

Alberto Garzón (Logroño, 1985) no repetirá como candidato el próximo 23 de junio, según ha podido saber elDiario.es. Diputado en el Congreso desde noviembre de 2011, el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida ha decidido dar un paso al lado en el ámbito institucional en vísperas de la cita adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Garzón, no obstante, hará campaña, se mantendrá como ministro hasta el cambio de Gobierno y como coordinador de IU, aunque no dispute el escaño por Málaga, por donde fue elegido en