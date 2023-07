Aitor Esteban pide a Feijóo que no "normalizalice" a la ultraderecha y al PSOE que busque acuerdos para el 23J

Publicado hace 1 hora por nereira a rtve.es

"En la UE no se está normalizando a la ultraderecha, es muy llamativo el caso alemán, desde la CDU se ha dicho que no van a contar con la ultraderecha, pero aquí ya se ha normalizado. Núñez Feijóo ha pasado esta raya". "Hacer política no es alcanzar el poder, es a veces actuar desde fuera, pero con una visión a larga distancia y la normalización de la ultraderecha no va a contribuir a mejorar la democracia española ni la situación de la sociedad", ha avisado.