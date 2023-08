Acuerdo amplio, pero ¿con quién?

Publicado hace 1 hora por vicus. a lavozdegalicia.es

Sánchez y Yolanda se entienden, Feijoo y Abascal no; pero además Feijoo, el PP, no se entiende con ningún otro actor del Congreso, lo cual hace su situación insostenible en una lógica parlamentaria. Por eso es tan incomprensible lo del acuerdo amplio, incluso en la fiesta del albariño, en la que todo está permitido, pero no tanto.