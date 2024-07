¿Y si acosaran a Ayuso frente a su ático?

Publicado hace 22 minutos por Delay a lasexta.com

"No ha habido manifestaciones a la puerta de la casa de la lideresa madrileña porque la izquierda tiene una concepción moral superior a la de la derecha que sí considera que cualquier actuación es válida contra el adversario". Los familiares de los 7291 ancianos fallecidos en las residencias sin tratamiento médico, cuidados paliativos y sufriendo un triaje político tienen argumentos morales suficientes y razones de peso para no dejar vivir en paz a Isabel Díaz Ayuso ni en su ámbito privado. Pero no. No lo harán.