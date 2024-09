Publicado hace 1 hora por Dragstat a elplural.com

"Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje", afirmó Almodóvar. Y continuó: "Yo me pregunto, ¿estas personas de la ultraderecha piensan en sus hijos, sus nietos o sus bisnietos? Yo creo que en absoluto, ¿en el mundo que le van a dejar?". Abascal respondió en redes sociales: "Pero Pedro, ¡qué lerdo y qué simple eres!"."Dices que aquellos que desobedecen los mandamientos progres 'no piensan en sus hijos'. No tengo que demostrarte que yo pienso en mis 5 hijos a todas horas".