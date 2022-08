Abascal acelera la designación a dedo de los candidatos de Vox para 2023 mientras sopesa cambios en Madrid

Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

Abascal ha decidido acelerar los tiempos y comenzará en septiembre el proceso para designar a los candidatos. Así lo anunció hace unos días.Lo hará sin convocar primarias, un proceso interno que Vox fulminó ante los líos que hubo entre los aspirantes en unos momentos en los que el partido aún no tenía estructura territorial. Algunos de los que intentaron obtener la plaza y no lo consiguieron presentaron luego recursos y denunciaron los procesos al considerar que la dirección del partido no había jugado limpio.