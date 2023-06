8 errores que no se deberían cometer en una campaña electoral

Publicado hace 37 minutos por efedoso a elpapel.es

Creo que es un buen momento para hacer un repaso a los errores electorales que los partidos políticos no deberían cometer en esta nueva campaña, con la esperanza de que alguien lo lea y nos ahorren espectáculos bochornosos. No nos van a hacer ni caso, pero por intentarlo que no quede, así que aquí va la lista con algunos errores básicos que los partidos no deberían cometer.