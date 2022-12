Los 52 de vox son unos vagos

Publicado hace 10 minutos por Murciegalo a elplural.com

"Varias fuentes parlamentarias confesaban en privado que “los de Vox, todos, son unos vagos”. Justificaron que no querían participar de tales Presupuestos de ninguna manera, no obstante, subyace una razón de mayor peso: evitarse un abundante trabajo que todos hace, pero que los ciudadanos no aprecian porque se hace entre bambalinas, lejos de las redes sociales. Y ese no es su estilo."