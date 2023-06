Del 17-A al 28-M: de la islamofilia a la islamofobia (cat)

Publicado hace 34 minutos por candonga1 a ara.cat

Los cadáveres aún no habían sido retirados de la Rambla cuando ya teníamos a una mujer con pañuelo en el 3/24, una manifestación de musulmanes encabezada por la Fundación Ibn Batutta, que, sin que nadie la hubiera votado, se erigió en portavoz de la "comunidad" y aprovechó con agilidad y frialdad el choque de los atentados para su propio beneficio particular, que no es el de trabajar para la convivencia sino el de capitalizar la presencia de descendientes de marroquíes en Cataluña. En vez de apoyar a las víctimas, nos hicieron repetir estúpidas