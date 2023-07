Los 13 'magníficos' de Feijóo para Europa: viejas glorias de Aznar y Rajoy, alguna de la Transición y sólo dos mujeres

Publicado hace 1 hora por orangutan a msn.com

Si Alianza Popular tuvo sus 7 magníficos, Alberto Núñez Feijóo, sucesor en la Xunta de Galicia del fundador del PP, ya tiene sus 13 magníficos. Manuel Fraga y los suyos, los padres de Alianza Popular, eran todos ex ministros de Franco. Los de Feijóo son muchos ex ministros y ex altos cargos de José María Aznar. El presidente del PP constituye un equipo para preparar el semestre de la presidencia del Consejo de la UE por si forma gobierno tras el 23J, con 11 hombres y dos mujeres, la mayoría retirados ya de la política.