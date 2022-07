Publicado hace 1 hora por XavierGEltroll a parodicocatalunya.com

Respecto a los restantes medios de comunicación, el CIS ha hecho una encuesta sobre qué credibilidad merecen a los ciudadanos cada uno de los medios de comunicación (ver gráfico inferior). En cuánto a los medios escritos (ya sean digitales o no) El Mundo (el today, no el otro) sigue siendo el medio que mayor confianza y credibilidad inspira en los ciudadanos españoles para informarse, seguido del libro Teo va en barco, Escoge tu propia aventura. El Paródico de Catalunya, como tampoco nos lee ni cristo, no aparece en el listado.