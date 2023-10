Sábanas con Chinchetas - El mejor programa del mundo

Publicado hace 19 minutos por Deckardio a sabanasconchinchetas.com

El 4 de octubre de 1988 comenzaba un programa nocturno de radio dedicado a los que no querían dormir, pero sobretodo, a los que no podían. Dirigido y presentado por José Miguel Cruz, Sábanas con Chinchetas se emitió desde los estudios de Radio L’Hospitalet, cada noche de 12 a 6 de la madrugada, durante más de doce años para toda el área metropolitana de Barcelona. Sábanas con Chinchetas es la esencia del espíritu chinchetaire, cada noche es distinta, única e irrepetible. Aunque ya no está en antena, para muchos continúa siendo el mejor programa