No opines si no tienes estudios

“La gente que no tiene estudios de cine no está capacitada para saber si le gusta o no una película”. “De fútbol solo pueden opinar los que no hayan estudiado nada”. “El gusto no es subjetivo. Existe el buen gusto y el mal gusto. Yo por ejemplo poseo una amplia formación académico cinéfila, mi gusto está calibrado, es el correcto. Es sencillo entender que si a alguien no le gustan las mismas películas que a mí, su gusto será incorrecto”. ¿Alguien se puede tomar al pie de la letra las frases anteriores? Sí, mucha gente.