Entre otros nombres solicitan que se cambien nombres como, por ejemplo: Járkiv y no Járkov, Chernígiv y no Chernígov, Kyiv y no Kiev, Mykolaiv y no Mikolaiv. “Algunos nombres sí coinciden, pero otros sólo es un cambio de letra. A lo mejor vosotros no lo notáis, pero nosotros sí vemos la diferencia y ahora duele mucho. Antes importaba más a los filólogos pero ahora duele ver los nombres rusos en el mapa ucraniano”, asegura la catedrática.