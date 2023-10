Publicado hace 1 hora por acabebien a sport.jotdown.es

« Al contrario que los niños de hoy, yo me pasé la infancia creciendo al aire libre. Por eso me pegaban, porque me escapaba de casa y me iba al río. En esa época no había móviles, no podían controlar dónde estábamos. Sin embargo, eran unos tiempos mucho más seguros, podíamos ir donde quisiéramos. Me refiero a los años de la antigua Yugoslavia».