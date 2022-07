Yuval Noah Harari: "En los últimos dos o tres años, hemos fracasado como especie"

Publicado hace 21 minutos por calaña a elconfidencial.com

Creo que hay muchas razones para traer niños al mundo. Algunas son buenas y otras no tanto, pero es una razón terrible tener hijos solo para que alguien cuide de ti cuando seas mayor. Los niños no son sirvientes. No los creas para que alguien pague tu pensión o alguien se haga cargo de ti cuando tengas 80 años.