Ya no como animales. ¿Mejor para el medio ambiente?

En los siguientes párrafos voy a daros bastante información contrastada sobre el impacto ambiental y social que supone la alimentación carnívora. Os va a sorprender. Cuando yo lo descubrí y fui consciente de todo, simplemente no pude seguir alimentándome igual. Necesitaba hacer el cambio y la verdad es que salvo muy contadas ocasiones, no lo echo para nada en falta. Con esto no quiero criminalizar a nadie ni hacerle sentir mal, por supuesto. Solo intento que tengamos toda la información sobre la mesa para que podamos decidir lo que es mejor.