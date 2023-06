Publicado hace 1 hora por dakaira a nortes.me

La sensación, para el que no está habituado a andar por los bares de Asturias, es extraña: de repente, un grupo de clientes saca una guitarra o una acordeón o una pandereta y empieza a cantar. Los cantantes no son profesionales, pero tampoco en un son borrachos —al menos no es un requisito— (AST)