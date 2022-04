A vueltas con la evaluación: la obsesión de los ideólogos de la 'nueva educación' con las notas y los exámenes

Publicado hace 1 hora por doyou a unestelalalba.blogspot.com

La evaluación calificadora es una evaluación que nos ayuda a situar al alumno en relación con el grupo, con el centro, con el resto de alumnos de su edad y con los objetivos de aprendizaje. La evaluación no debe ser exclusivamente calificadora, pero es necesaria. Al no tenerse claro qué se espera de un alumno, estos van pasando de curso en curso con una serie de lagunas para las cuales no se pone solución. Mi sensación es que lo que se quiere con esta reforma es maquillar el altísimo fracaso escolar que tenemos.