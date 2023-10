Publicado hace 17 minutos por filemon314 a elprogreso.es

Me llamo Víctor Bellas y soy el propietario del bar Queiro, en O Barqueiro. Llevó al frente del local desde 2011 y siempre me gustó la música en directo. El día 27 de este mes toca en el local ‘Tropa do Carallo’, la banda de Evaristo, que ha tocado entre otros grupos en ‘La Polla Records’ y ‘Gatillazo’.