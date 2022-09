Un viaje a los orígenes de los ‘yūrei’ y ‘mononoke’

Publicado hace 33 minutos por Deckardio a nippon.com

La imagen que se tiene actualmente en Japón de los yūrei (‘fantasmas’ o ‘apariciones’) es la de seres que se desplazan flotando en el aire, pues no tienen pies, y que van proclamando tristemente su resentimiento (urameshi ya...!!) y sed de venganza por afrentas recibidas. Pero esta representación visual del yūrei, que inspira miedo, no tiene raíces demasiado hondas en Japón, pues solo se remonta al siglo XVII. En la Antigüedad y Edad Media japonesas, hablar de yūrei era ante todo hablar de las almas de los difuntos que, además, no causaban daño