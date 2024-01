Publicado hace 30 minutos por Nortec a threads.net

Viajar es un capricho consumista. No te hace ser más inteligente ni más culto. Venderlo como una necesidad es clasista, pedante y repelente. Haber viajado a un país no te hace necesariamente un buen conocedor, ni te hace tener más autoridad para hablar que una persona que no ha estado.