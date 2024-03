Publicado hace 16 minutos por zanguangaco a radio3expuesta.wordpress.com

¿Alguna vez has sospechado que en los programas de prime-time de Radio 3 emiten siempre lo mismo? Tranquilo, no son imaginaciones tuyas, te demostramos con datos objetivos el sesgo de cobertura mediática de la emisora pública en beneficio de ciertas empresas discográficas privadas determinadas. ¿Qué no es esta información? Esta información no es en ningún caso una acusación a Radio 3 de favorecer conscientemente a ninguna empresa privada. Como ente público, si esto fuese así estaríamos hablando de algo muy grave, ya que se estaría beneficiando