Ventajas de Gol regate frente a una pachanga

Regatear partiéndose la polla hacia los adentros es un regate zen. Un no regate. Es regate, porque se regatea, pero haber, no hay regate por ningún lado. ¿Cómo se hace lo que no se puede hacer? Haciéndolo, Kwai Chang Caine. Tú intenta hacer que te vas para un lado y luego vete para el otro. No te preocupes por lo que pase, limítate a que tu cerebro envíe esa orden a las extremidades inferiores y, por lo que más quieras, trata de no caerte al suelo y, en el caso de que esto se produzca y el rival no haya podido emplear su culo todavía en protege