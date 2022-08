Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a threadreaderapp.com

He seguido las huellas de una tribu proscrita durante siglos. Un grupo nómada y díscolo que no acataba las imposiciones de curas, nobles y campesinos. ¿Wampanoag, quinquis, ‘peaky blinders’? No, son los Vaqueiros de alzada de Asturias. Se movían en el occidente de Asturias, al norte de León y al este de Galicia. En los meses más fríos habitaban en brañas (pequeños asentamientos) cerca de la costa. Y en primavera y verano subían con toda la familia a la montaña, a las zonas altas en busca de los mejores pastos.