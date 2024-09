Publicado hace 56 minutos por salteado3 a hispasonic.com

Vangelis and the Journey to Ithaka recorre, de forma somera, claro está, buena parte de la vida y la obra del maestro Evángelos Odysséas Papathanassíou (Vangelis), mostrando además un buen número de testimonios del propio protagonista y de otros invitados de excepción como Demis Roussos, Jon Anderson, Henry Mancini, Montserrat Caballé, Sean Connery, Ridley Scott, Harrison Ford y muchos otros.