Las vacaciones secretas de Paul McCartney en Villajoyosa

Que Lennon escribió Strawberry Fields Forever en una playa de Almería es algo bastante conocido. Que McCartney creó Hi Hi Hi, unos de los primeros éxitos de The Wings, en un hotel de Villajoyosa, a pocos kilómetros de Benidorm, es algo que pocos saben. El interés de un vecino de la localidad ha permitido reconstruir los quince días de junio de 1972 que Paul pasó de incógnito con su familia en la costa alicantina. Jam sessions con músicos locales, fotos y canciones con los niños de un orfanato, propinas en forma de bolsitas de marihuana...