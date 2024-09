La utopía tecnológica de John Jacob Astor IV

Publicado hace 23 minutos por ccguy a culturacientifica.com

Seguramente, la mayoría de los lectores de este artículo reconocerá en el nombre de John Jacob Astor IV a uno de los principales inversores, y amigo, de Nikola Tesla ―Astor era el que le sacaba las castañas del fuego al inventor por no pagar las facturas en el hotel Waldorf Astoria, que era de su propiedad―. A otros tal vez le suene más el nombre porque fue una de las alrededor de 1500 víctimas del hundimiento del Titanic. Y , los que menos, puede que conozcan su faceta más visionaria o incluso hayan leído su novela A journey in other worlds.