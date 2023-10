Publicado hace 1 hora por B... a psypost.org

El uso de pornografía no parece perjudicar la satisfacción de las parejas con su relación, según una nueva investigación publicada en el Journal of Social and Personal Relationships que recopiló 13.134 encuestas diarias de 434 individuos canadienses. El 97% de los hombres en pareja con un hombre, el 76% de los hombres en pareja con una mujer, el 57% de las mujeres en pareja con una mujer y el 40% de las mujeres en pareja con un hombre informaron uso de pornografía al menos una vez durante el período de 35 días.