Publicado hace 1 hora por Grahml a culturacientifica.com

La policía de la ciudad ha seguido el rastro dejado por el ladrón hasta la calle Five que posee cinco casas idénticas. No tienen suficientes agentes para entrar en todas las casas simultáneamente. Temen que, si entran en una de ellas y no es la del ladrón, este podría darse cuenta de que la policía le sigue de cerca y escaparía con el pez. Los agentes de policía han investigado a las personas que habitan estas cinco casas y conocen una serie de datos sobre ellas.