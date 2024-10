Universitarios que son incapaces de leerse un libro

Publicado hace 1 hora por minossabe a larazon.es

Un reportaje publicado en The Atlantic concluye, tras entrevistar a 33 profesores, que los universitarios no leen, y no es porque no quieran, sino porque no pueden. Tanta ansia de parir peones dispuestos para el mercado neoliberal está produciendo en serie becarios y juniors, carne de Big Four,