Un viaje aragonés

Publicado hace 44 minutos por Deckardio a ciclofactoria.com

Hace muchos años mi padre me pasó un libro de un escritor aragonés que le gustaba mucho: Paisaje del ciclista, de Miguel Mena. Recorría en su bicicleta, allá por los años 90, Aragón de norte a sur describiendo los pueblos y paisajes a su paso de forma sencilla y bonita. Esa aventura se me quedó marcada y siempre la he tenido presente (...) Algunas cosas han cambiado desde entonces, otras seguramente no tanto.