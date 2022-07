Publicado hace 1 hora por Romeo13 a infobae.com

Su ex mujer Mimi O’Donnell no sabía qué decirle a sus hijos porque su padre no pasaba a buscarlos y llamó a un amigo del actor para que fuese a verlo. Ya temían lo peor por su severa adicción al alcohol y las drogas. Lo encontraron muerto en el piso helado del baño a causa de una sobredosis. Un repaso por las interpretaciones que consagraron a quien fue, tal vez, el mejor actor de su generación. Hoy cumpliría 55 años.