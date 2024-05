Type O Negative y Peter Steele: bajarse de la vida

Publicado hace 47 minutos por remontanim a jotdown.es

No creo que ningún metalero vaya a sufrir nunca por lo que piense de sus gustos un señor con columna y camisas raras, pero esta introducción viene al caso para explicar la poca relevancia de Type O Negative, un grupo que, además, vendía bastante. Que yo sepa, jamás despertaron la curiosidad de ningún escribiente ajeno al metal. Nunca me lo he explicado, aunque lo agradezco, así sigue siendo un placer exclusivo escucharlos y celebrarlos. No obstante, es un fenómeno que llama la atención porque Type O Negative trascendió el metal y fue un grupo e