«Tus hijos no son tus hijos

Nos parece un acierto entender que los hijos no nos pertenecen, no son nuestras extensiones y no deben satisfacer necesidades de los padres y madres, sino encontrar su propio camino. Y nuestra misión es acompañarlos, respetarlos y prepararlos para este camino.