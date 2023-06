Triángulo de Amor Bizarro retratan la tristeza de una estrella acabada

Publicado hace 1 hora por zanguangaco a jenesaispop.com

Hoy tenía que salir el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, llamado ‘Sed’, pero se ha retrasado al 23 de junio. Es por eso que iba a ser nuestro «Disco de la Semana» pero al final no, ocasión inmejorable para que descubráis la maravilla definitiva publicada por The Lemon Twigs. Lo que sí sale hoy es el single de «Triángulo». El verdadero pepinaco del disco tras dos adelantos lanzados para despistar, como acostumbran: ‘Estrella antivida’ y ‘Canción de Muerte del Pez Dorado’. En lo sónico, ‘Estrella Solitaria’ no es el tema más representati