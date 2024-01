‘Tom y Jerry’: la rivalidad como razón de ser

Publicado hace 30 minutos por susalment a jotdown.es

Tom y Jerry es el resultado de un fracaso comercial que dio origen a uno de los mayores clásicos de la pequeña pantalla. En 1939 los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) cancelaron la serie de cortos The Captain and the Kids y había que buscar una alternativa: el dibujante y guionista Joseph Barbera sugirió al director William Hanna trabajar en un corto protagonizado por un gato y un ratón: «Puss Gets the Boot», que se estrenaría en cines el 10 de febrero de 1940. Los protagonistas se llamaban entonces Jasper y Jinx, ya que el nombre de Tom