Por qué Tom Hanks es el mejor actor de la historia

Publicado hace 2 horas por NubisMusic a zendalibros.com

Alo largo de la historia del cine se han rodado muchas escenas que pretendían ser un irrefutable alegato político, un inolvidable panfleto ideológico. Suelen ser estas escenas elementos fallidos, pues la política cruda y el arte refrito no suelen maridar en condiciones. No es el caso de la escena que abre hoy las Romanzas. En Forrest Gump, la obra maestra de Zemeckis, nos encontramos a un protagonista que sigue el modelo quijotesco: pese a que no es capaz de comprender la realidad con nitidez, realmente la procesa mejor que el más racional de..