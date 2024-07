Publicado hace 55 minutos por ccguy a microsiervos.com

Este interesante diagrama procede del trabajo All objects and some questions («Todos los objetos y algunas preguntas») y la verdad es que sirve para despertar ciertas preguntas mientras por otro lado permite aprender algo más sobre los objetos que nos rodean a todas las distancias imaginables. Por ahí en medio estamos los humanos y algunos otros bichos que nos rodean, como las ballenas, las moscas o los virus, a modo simplemente de referencia. Un diagrama muy aclarativo, fácil de interpretar y que ciertamente da lugar a muchas más preguntas.