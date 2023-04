Por qué 'tocarse' los testículos: así son las 3 enfermedades más frecuentes (y sus síntomas)

Publicado hace 59 minutos por Constante a lasexta.com

¿Por qué me duele el testículo? ¿Por qué se me inflama? ¿Por qué me molesta? Dentro de la salud masculina, existe quizá poca conciencia sobre los testículos -no así sobre la próstata-, cuando es importante, al igual que hacen las mujeres con las mamas, tocarse y autoexplorarse los testículos porque puede ser un signo de que algo no va bien y hay que consultar con un profesional. "Normalmente, el varón no está habituado a la autoexploración testicular y es importante de cara a detectar pequeños 'bultos'…"