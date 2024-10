Publicado hace 23 minutos por Ergo a awenpsicologia.com

Cada clúster es una agrupación que se hizo teniendo en consideración diversos factores y no se trata de una simple clasificación aleatoria. Todas las personas del mundo hemos mostrado la mayoría o la totalidad de estos rasgos en algún momento. El hecho de que la mayoría los mostremos no significa que todos padezcamos un trastorno de la personalidad de cluster A, B o C. Lo que esto significa es que mostramos muchos de estos rasgos de personalidad en función de las circunstancias.